PayInit ist ein Joint Venture der Cornèr Bank und Viseca Payment Services. Es wurde mit dem Zweck gegründet, eine offene Infrastruktur für weltweite P2P-Geldtransfers auf Basis von Schweizer Zahlkarten zu entwickeln. Es steht dabei allen Schweizer Kartenherausgebern und Anbietern mobiler Zahlungslösungen offen, heisst es in der Selbstbeschreibung des Unternehmens.