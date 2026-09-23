Bereits Ende August hatte Peach Property um 5,1 Prozent höhere Netto-Mieterträge des Strategic Portfolios von 42,4 Millionen Euro auf vergleichbarer Basis vermeldet. Der Leerstand in diesem strategisch relevanten Portfolio sank auf 3,3 von 6,3 Prozent vor Jahresfrist. Der adjustierte EBITDA stieg um 25,6 Prozent auf 29,9 Millionen, während sich der operative Mittelzufluss (FFO) auf 8,9 Millionen nach zuvor 9,4 Millionen belief. Die Vorjahreszahlen hat das Unternehmen teils angepasst.