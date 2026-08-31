Die Bondhalter können demnach ihre Titel der Emittentin gegen eine Barzahlung andienen. Der Kaufpreis wird im Rahmen eines sogenannten Pay-as-bid-Verfahrens ermittelt. Peach Property bietet dabei einen Preis zwischen 102 und 107 Prozent des Nominalwerts. Die Angebotsfrist startet laut den Plänen am 3. September und läuft bis am 17. September.