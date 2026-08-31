Damit liege die Gruppe auf Kurs, um die für 2026 gesetzten Ziele zu erreichen. Für den FFO wird ein Wert zwischen 17 und 19 Millionen Euro angestrebt. Darüber hinaus sollen die ein Like-for-like-Mieteinnahmen im strategisch relevanten Portfolio um rund 6 Prozent steigen. Zu Jahresende hin soll die Leerstandsquote in diesem Portfolio auf 2,8 Prozent sinken.