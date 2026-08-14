Auch mehr Zeit bei schlechtem Wetter

Zudem wollen die Plattformen die Lieferzeiten neu berechnen. Dabei soll eine durchschnittliche Geschwindigkeit von höchstens 15 Kilometern pro Stunde zugrunde gelegt werden. Bei schlechtem Wetter und schwierigen Verkehrsverhältnissen sollen die Fahrer mehr Zeit bekommen. Auch bei weitergegebenen Aufträgen soll die dem neuen Fahrer zur Verfügung stehende Zeit verlängert werden.