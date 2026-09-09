Allerdings werden durch die restriktive Kommunikation der Fed-Vertreter, die steigenden Inflationsrisiken sowie die starken US-Arbeitsmarktdaten für den August neu zwei Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed im laufenden Jahr erwartet. Die UBS-Ökonomen rechnen konkret mit einer Erhöhung um jeweils 25 Basispunkte im September und Dezember.