Dabei reichten die Renditen der einzelnen Kassen im Berichtsmonat von -0,04 bis +3,17 Prozent, wie die UBS am Mittwoch mitteilte.
Die durchschnittliche Performance in den einzelnen Anlageklassen war mehrheitlich positiv. In Franken gemessen erreichten globale Aktien, Private Equity, Hedge Funds, Infrastrukturanlagen, Anleihen in Fremdwährung, Immobilien direkt, Anleihen in Schweizer Franken und Immobilien indirekt eine positive Rendite. Ein leichtes Minus verzeichneten einzig Schweizer Aktien.
Der Saldo der Renditen der Pensionskassen seit Jahresbeginn bleibt damit klar positiv. Die durchschnittliche Rendite liegt bei +4,88 Prozent.
Weitere Aktienkursgewinne erwartet
Die UBS geht mit Blick nach vorne davon aus, dass die globalen Aktienmärkte weiter wachsen werden. Dabei dürften «robuste KI-bezogene Investitionen, eine breiter abgestützte Gewinnentwicklung und ein allmählich nachlassender Inflationsdruck, weitere Kursgewinne über die Mega-Cap-Technologieunternehmen hinaus unterstützen».
Allerdings werden durch die restriktive Kommunikation der Fed-Vertreter, die steigenden Inflationsrisiken sowie die starken US-Arbeitsmarktdaten für den August neu zwei Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed im laufenden Jahr erwartet. Die UBS-Ökonomen rechnen konkret mit einer Erhöhung um jeweils 25 Basispunkte im September und Dezember.
ls/cg
(AWP)