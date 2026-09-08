Steigende Illiquidität

Illiquide Anlagen gewinnen derweil in den Portfolios von Schweizer Pensionskassen seit Jahren an Bedeutung. Tiefe Zinsen und die Suche nach neuen Renditequellen lässt den Anteil der in solchen Investments parkierten Pensionskassengelder deutlich steigen. Laut den Experten ist eine solche Diversifikation der angelegten Gelder an sich keine schlechte Sache, bringt aber auch Risiken mit sich.