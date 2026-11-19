In der Summe seien Ausgaben für Munition, Ersatzausrüstungen und Betriebskosten inkludiert. Nicht inbegriffen seien jene Auslagen für «Einrichtungen». Damit dürften notwendig gewordene Reparaturen amerikanischer Einrichtungen gemeint sein, die im Zuge des Kriegs angegriffen wurden. Bei früheren Pentagon-Angaben war dieser Posten ebenfalls ausgegliedert worden.
Das Haushaltsbüro des US-Kongresses (Congressional Budget Office), das Analysen erstellt, schätzte bislang, dass die USA zum 1. August rund 38 Milliarden Dollar ausgegeben hatten./ngu/DP/he
(AWP)