Die Kosten des Iran-Kriegs für die Vereinigten Staaten sind nach Angaben eines Pentagon-Vertreters mittlerweile auf 48,3 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dieser Wert sei am 13. November erreicht worden, sagte der Stabschef der zentralen Haushaltsbehörde des Pentagons, Arthur Miller, bei einer Anhörung im US-Senat.