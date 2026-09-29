Es ist nicht das erste Mal, dass Colby sich positiv über Deutschland äussert. Im August hatte er Deutschland im Nato-Hauptquartier als Art Modell für andere Verbündete gelobt. Was die Bundesrepublik in den vergangenen 18 Monaten angestossen habe, sei «eine aussergewöhnliche tektonische Verschiebung», ein «historischer Wandel», erklärte er. Deutschland sei von einer weitgehenden Demilitarisierung zu einer schnellen Wiederbewaffnung übergegangen./ngu/DP/stk