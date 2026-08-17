Der Batteriespeicher werde in die bestehende Infrastruktur integriert, teilte die Perlen Industrieholding mit. Er solle durch die Vermarktung von Flexibilität zusätzliche Erträge an den Energiemärkten generieren. Energie werde damit zu einem weiteren Baustein des Industrieareals in Perlen. Zudem könne ein solcher Speicher einen Beitrag zu einem stabilen Energiesystem leisten und die Integration erneuerbarer Energien unterstützen.