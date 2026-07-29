Die Westschweizer Beteiligungsgesellschaft Perrot Duval richtet sich neu aus und tut dies gemeinsam mit dem Genfer Cloud- und IT-Dienstleister Infomaniak. Das geschieht über eine sogenannte Reverse Takeover-Transaktion, in welcher sich die Infomaniak-Aktionäre an Perrot Duval beteiligen und so an die Börse gehen. Zugleich wird heutiges Geschäft von Perrot Duval abgestossen.