Im Februar 2026 hätten alle von ihnen innerhalb von zwei Tagen Kündigungsschreiben erhalten. Darin habe es geheissen, sie hätten bei der Ausübung ihrer Pflichten «mangelndes Urteilsvermögen und fehlende Unparteilichkeit» an den Tag gelegt. Die Kläger berufen sich unter anderem auf die freie Meinungsäusserung sowie das Recht auf ein ordentliches Verfahren. Sie fordern ihre Wiedereinstellung. Das FBI und das Justizministerium äusserten sich zunächst nicht zu der Klage.