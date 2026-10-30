Callista Gingrich, die US-Botschafterin für die Schweiz, habe ihn am Donnerstag persönlich über die positiven Entwicklungen bei der Beschaffung informiert, sagte Pfister am Freitag in Bern vor den Medien. «Ich war überrascht darüber, aber die Auskunft freut mich auch.» Es gebe der Schweizer Armee «eine Perspektive», die bodengestützte Luftverteidigung zu stärken.
Neben der Lieferung erster Komponenten bis Mitte 2027 hat das Verteidigungsdepartement VBS laut Pfister zudem die Zustimmung der US-Regierung erhalten, dass die Schweiz die Patriot-Systeme direkt bei der Herstellerfirma beschaffen kann. Bisher erfolgte die Kommunikation über die US-Regierung. Ein Entscheid des US-Kongresses dazu sei noch ausstehend.
(AWP)