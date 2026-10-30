Neben der Lieferung erster Komponenten bis Mitte 2027 hat das Verteidigungsdepartement VBS laut Pfister zudem die Zustimmung der US-Regierung erhalten, dass die Schweiz die Patriot-Systeme direkt bei der Herstellerfirma beschaffen kann. Bisher erfolgte die Kommunikation über die US-Regierung. Ein Entscheid des US-Kongresses dazu sei noch ausstehend.