Längst vorbei ist für Pfizer der pandemiebedingte Geldsegen, der das Unternehmen vorübergehend zu einem der profitabelsten Pharmakonzerne der Welt gemacht hatte. Der langjährige Konzernchef Bourla stellt den Hersteller neu auf. Dabei setzt er auf Übernahmen, neue Krebsmedikamente und einen ambitionierten Vorstoss in den Markt für Adipositasmittel./tav/lew/mis