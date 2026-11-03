Grund für den Engpass seien Einschränkungen in Raffinerien in Südfrankreich und Deutschland sowie Bahnausfälle, teilte das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) weiter mit. Die Flughäfen Genf und Zürich seien deshalb trotz einer tiefen Nachfrage im November auf die Lieferungen aus den Lagern angewiesen.
Bereits im Oktober war eine erste Tranche von 30'000 Kubikmetern Flugpetrol zur Sicherung der Versorgung des Flughafens Zürich freigegeben worden. Mit der neuen Menge sind nun insgesamt 17,4 Prozent der Pflichtlagerbestände für Flugpetrol angebrochen, wie das BWL weiter mitteilte. Der Delegierte für die wirtschaftliche Landesversorgung kann in Eigenkompetenz Bezüge bis 20 Prozent bewilligen.
Die Versorgung der Schweiz mit Mineralölprodukten ist seit Monaten angespannt, was vor allem an der eingeschränkten Rheinschifffahrt liegt.
Seit September mussten die Pflichtlager insgesamt vier Mal zur Stützung der Versorgung herangezogen werden. Die Versorgung mit Benzin und Heizöl sei aktuell sichergestellt, aber ebenfalls angespannt, hiess es in der Mitteilung vom Dienstag weiter.
(AWP)