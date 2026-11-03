Bereits im Oktober war eine erste Tranche von 30'000 Kubikmetern Flugpetrol zur Sicherung der Versorgung des Flughafens Zürich freigegeben worden. Mit der neuen Menge sind nun insgesamt 17,4 Prozent der Pflichtlagerbestände für Flugpetrol angebrochen, wie das BWL weiter mitteilte. Der Delegierte für die wirtschaftliche Landesversorgung kann in Eigenkompetenz Bezüge bis 20 Prozent bewilligen.