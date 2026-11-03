Der Delegierte für wirtschaftliche Landesversorgung bewilligte am Dienstag die Freigabe von bis zu 50'000 Kubikmetern bis Ende November. Grund für den Engpass seien Einschränkungen in Raffinerien in Südfrankreich und Deutschland sowie Bahnausfälle, teilte das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) weiter mit. Die Flughäfen Genf und Zürich seien deshalb trotz einer tiefen Nachfrage im November auf die Lieferungen aus den Lagern angewiesen.