Die Daten aus der Selbstdeklaration von über 60 Pharmafirmen wurden von mehreren Titeln des Ringier-Verlags ausgewertet und am Donnerstag veröffentlicht. Im Vergleich zu 2024 sanken die Zuwendungen um 28 Millionen Franken, was laut der Erhebung vor allem auf weniger grosse Forschungskooperationen zurückzuführen war. Die Zahlungen an Ärzte, Spitäler und Fachgesellschaften sind hingegen in etwa gleich geblieben.