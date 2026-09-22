Forschungsanteil gesunken

Der Anteil Europas an der weltweiten Pharmaforschung sei in der Folge von 43 Prozent im Jahr 1990 auf heute 31 Prozent gesunken und gehe weiter zurück. Auch bei kommerziellen klinischen Studien verliere Europa an Bedeutung. Ihr Anteil habe sich innerhalb eines Jahrzehnts auf 9 Prozent halbiert. China habe Europa bei klinischen Studien, Pharma-Patenten und der Entwicklung neuer Medikamente überholt.