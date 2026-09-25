Staatssekretär unter Habeck

Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler war Staatssekretär in drei Ministerien, zuletzt 2023 bis 2025 im Bundeswirtschaftsministerium bei Minister Robert Habeck (Grüne) mit Verantwortung für Energie- und Klimapolitik. Davor war der gebürtige Berliner, der in Frankfurt aufwuchs, im hessischen Wirtschaftsministerium für die Förderung des Finanzplatzes Frankfurt zuständig (2019-2023). Nimmermanns erste politische Station war das damals von den Grünen geführte Finanzministerium in Schleswig-Holstein (2014-2019).