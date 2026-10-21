Der Kanton Basel-Stadt schaltete seine Webseiten wegen der PHP-Lücke ebenfalls präventiv ab, wie das Präsidialdepartement des Kantons mitteilte. Verschiedene Informationen und Dienstleistungen der Webseiten des Kantons waren daher nicht mehr zugänglich. Bisher sei kein sicherheitsrelevanter Vorfall aufgrund der PHP-Lücke registriert worden, hiess es im Communiqué weiter.