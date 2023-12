Die Aktien von Pierer Mobility brechen am Mittwoch im frühen Handel ein. Am Vorabend hatte der Zweiradhersteller eine Gewinnwarnung kommuniziert. Wegen der Schwierigkeiten am Velo-Markt will sich das österreichische Unternehmen auf motorisierte Zweiräder konzentriert und verkauft einige Marken.

06.12.2023 10:34