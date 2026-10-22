Die Kandidatur Schneggs ergänze das Kandidierendenfeld ideal und schaffe die beste Ausgangslage für die Wahl eines französischsprechenden Bundesratsmitglieds am 9. Dezember 2026, so die Berner SVP weiter. Der ehemalige Unternehmer habe in seiner zehnjährigen Tätigkeit als Regierungsrat seine Qualifikationen auch in schwierigen Zeiten eindrücklich bewiesen. Die Meldung zur Kandidatur wurde am Donnerstag bei der SVP Schweiz eingereicht.