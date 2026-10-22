Die Partei bezeichnete Schnegg als erfahrenen frankophonen Westschweizer Exekutivpolitiker. Er hatte sich als bestens organisierter Macher mit hoher Führungskompetenz einen Namen gemacht. Die SVP Kanton Bern ist laut der Mitteilung zudem davon überzeugt, dass die Romandie im Bundesrat stark vertreten sein sollte.
Die Kandidatur Schneggs ergänze das Kandidierendenfeld ideal und schaffe die beste Ausgangslage für die Wahl eines französischsprechenden Bundesratsmitglieds am 9. Dezember 2026, so die Berner SVP weiter. Der ehemalige Unternehmer habe in seiner zehnjährigen Tätigkeit als Regierungsrat seine Qualifikationen auch in schwierigen Zeiten eindrücklich bewiesen. Die Meldung zur Kandidatur wurde am Donnerstag bei der SVP Schweiz eingereicht.
(AWP)