Seine Kantonalpartei sieht den 52-jährigen Chiesa aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen in verschiedenen politischen Ämtern im Vorteil. Vom Gemeinderat über den Tessiner Grossen Rat bis hin zum National- und Ständerat habe er fundierte Kenntnisse «über das Funktionieren unserer Institutionen und der Schweizer Demokratie» erworben. Seine Zeit als Präsident der Schweizer SVP habe es ihm zudem ermöglicht, das Wissen über das Land und seine unterschiedlichen regionalen Besonderheiten zu vertiefen.