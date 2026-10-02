Die Verhandlungen über einen neuen Cockpit-GAV laufen seit April, teilte Aeropers am Freitag mit. Der Verband fordert unter anderem eine bessere Planbarkeit der Freizeit, eine geringere Arbeitsbelastung und eine marktgerechte Vergütung. «Die Unterschriften zeigen den Zusammenhalt im Korps und signalisieren gleichzeitig den akuten Handlungsbedarf», lässt sich Aeropers-Sprecher Thomas Steffen in der Mitteilung zitieren.