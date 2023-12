In der fraglichen Zeit stehen auf dem Frankfurter Flugplan elf Discover-Flüge, unter anderem zu Langstreckenzielen in Florida und der Dominikanischen Republik. In München ist die Gesellschaft unter Flugnummern der Lufthansa unterwegs. Die Zahl der betroffenen Passagiere blieb zunächst noch unklar. Man arbeite mit Hochdruck daran, mit einem Ersatzflugplan die Folgen für die Gäste so gering wie möglich zu halten, sagte eine Sprecherin.