Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat ihre Mitglieder zu einem Warnstreik bei der Lufthansa -Tochter Discover aufgerufen. Bestreikt werden alle Starts der Airbusflotte A320 und A330 am Samstag in der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte. Anlass sind die festgefahrenen Verhandlungen um den ersten Tarifvertrag bei der noch jungen Konzerntochter.

22.12.2023 08:33