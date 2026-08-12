Pistor beliefert in der Westschweiz nach eigenen Angaben mehr als 1300 Kunden aus Gastronomie, Bäckereien und Konditoreien sowie dem Gesundheitswesen. Jährlich werden dort mehr als 20'000 Tonnen Waren verteilt. Die Lieferungen werden vom Hauptsitz in Rothenburg LU per Bahn nach Chavornay transportiert und von dort weiterverteilt.