Hauptgrund für den starken Anstieg sei eine Gesetzesänderung, die Anfang 2025 in Kraft trat, sich aber erst ab Mai auswirkte. Seither müssen auch öffentlich-rechtliche Gläubiger ein Konkursverfahren gegen säumige Unternehmen einleiten und sind damit privaten Gläubigern gleichgestellt. Zuvor hätten viele Unternehmen ihre Insolvenz noch hinauszögern können. Dies sei nun nicht mehr möglich, hiess es.