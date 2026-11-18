Abgesetzter Gerichtschef akzeptiert Entscheidung nicht

Wie verhärtet die Fronten weiterhin sind, zeigte die Reaktion des suspendierten Gerichtspräsidenten auf die Entscheidung des Richtergremiums. Swieczkowski erschien am Abend vor dem Gebäude des Verfassungsgerichts, wo Anhänger der PiS gegen seine Ablösung demonstrieren. Er sprach der Generalversammlung der Verfassungsrichter die Legitimität ab und erklärte, die Aufhebung seiner Immunität sei daher auch nicht gültig. Folglich werde er auch nicht bei der Staatsanwaltschaft erscheinen, sollte er vorgeladen werden./dhe/DP/jha