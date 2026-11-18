Bevor ein Richter in Polen strafrechtlich belangt werden kann, muss erst seine Immunität aufgehoben werden. Entsprechende Anträge hatte Generalstaatsanwalt und Justizminister Waldemar Jurek bei dem Richtergremium gestellt. Die Staatsanwaltschaft wirft Swieczkowski unter anderem vor, dass er seine Kompetenzen überschritten und vom Parlament gewählte Verfassungsrichter an der Arbeit gehindert haben soll. Swieczkowski bestreitet alle Vorwürfe.
Die Generalversammlung der Richter gab allerdings dem Antrag der Staatsanwaltschaft nicht statt, auch Festnahme und Untersuchungshaft für den suspendierten Gerichtspräsidenten zu ermöglichen. Damit bleibt er auf freiem Fuss.
Politische Lager streiten um das Verfassungsgericht
Die Entscheidung des Richtergremiums dürfte jedoch den Streit um das Verfassungsgericht nicht beenden. Vielmehr tritt er damit in eine neue Phase ein.
Denn der Gerichtshof steht seit langem im Zentrum des Machtkampfes zwischen den zwei grossen politischen Lagern des Landes: der Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Donald Tusk und den Kräften um die rechtskonservative PiS, die das Land von 2015 bis 2023 regierte und die Justiz nach ihren Vorstellungen umbaute. Die PiS hatte seinerzeit auch das Verfassungsgericht mit ihr nahestehenden Richtern besetzt.
Seit dem Machtwechsel im Herbst 2023 hat das Parlament mit den Stimmen der Regierungsmehrheit acht neue Verfassungsrichter gewählt. Sie hätten eigentlich ihr Amt schon längst antreten müssen.
Präsident Nawrocki will fünf neue Richter nicht vereidigen
Doch Staatspräsident Karol Nawrocki, der der PiS nahesteht, vereidigte nur drei der neuen Richter. Bei fünf weiteren weigerte er sich. So hatten weiterhin die sieben zu PiS-Zeiten gewählten Verfassungsrichter die Mehrheit.
Der mittlerweile suspendierte Gerichtspräsident Swieczkowski spielte das Spiel mit: Er liess die fünf Richter, die Nawrocki nicht vereidigt hatte, nicht ins Gebäude. Dabei hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bereits im Mai entschieden, dass die neuen Richter ihrer Arbeit nachgehen können müssen.
Ende Oktober war die Situation dann eskaliert. Die Gruppe der neu gewählten Richter erklärte, Gerichtspräsident Swieczkowski sei suspendiert. Als geschäftsführende Leiterin fungiert seitdem Anna Korwin-Piotrowska - auch sie gehört zu den fünf Richtern, die Nawrocki nicht vereidigen will. Auf der Strasse vor dem Gericht gab es Demonstrationen und Tumulte. Präsident Nawrocki, ein früherer Amateurboxer, bahnte sich mit Körpereinsatz den Weg ins Gericht und sorgte damit für Schlagzeilen.
Abgesetzter Gerichtschef akzeptiert Entscheidung nicht
Wie verhärtet die Fronten weiterhin sind, zeigte die Reaktion des suspendierten Gerichtspräsidenten auf die Entscheidung des Richtergremiums. Swieczkowski erschien am Abend vor dem Gebäude des Verfassungsgerichts, wo Anhänger der PiS gegen seine Ablösung demonstrieren. Er sprach der Generalversammlung der Verfassungsrichter die Legitimität ab und erklärte, die Aufhebung seiner Immunität sei daher auch nicht gültig. Folglich werde er auch nicht bei der Staatsanwaltschaft erscheinen, sollte er vorgeladen werden./dhe/DP/jha
(AWP)