Die polnische Notenbank hat ihren Leitzins erneut gesenkt. Er werde um 0,25 Prozentpunkte auf 5,75 Prozent reduziert, teilte sie am Mittwoch in Warschau mit. Analysten hatten dies erwartet. Es ist die zweite Senkung in Folge. Im September hatte sie den Leitzins erstmals seit der jüngsten Hochzinsphase reduziert. Die Senkung war mit 0,75 Prozentpunkten viel deutlicher ausgefallen als erwartet.

04.10.2023 16:01