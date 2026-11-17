Der Streit um das Verfassungsgericht in Polen scheint entschieden: Das Gericht teilte am Abend mit, man wolle an diesem Mittwochvormittag über die Entscheidung der Anträge der Staatsanwaltschaft informieren. Die Generalversammlung der Verfassungsrichter war am Dienstag zusammengekommen, um darüber zu beraten, ob der Schutz vor Strafverfolgung für den suspendierten Gerichtschef Bogdan Swieczkowski und seinen Vize ausser Kraft gesetzt werden soll. Darüber verhandelte das Richtergremium bis Dienstagabend.