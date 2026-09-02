Der Brand in einem Werk zur Herstellung von Kampfdrohnen in Polen ist nach Regierungsangaben auf Sabotage zurückzuführen. Es gebe keine Zweifel, dass es sich um gezielte Brandstiftung gehandelt habe, sagte Regierungschef Donald Tusk vor einer Kabinettssitzung in Warschau. Auch bei einem weiteren Brand in einer Fabrik für Komponenten für die Flugindustrie in Lublin könne man Brandstiftung nicht ausschliessen, sagte Tusk. Hier fehlten bislang die eindeutigen Beweise.