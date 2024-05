Knapp einen Monat vor der Europawahl hat Polens Regierungschef Donald Tusk sein Kabinett umgebildet. In den vergangenen Monaten sei es darum gegangen, eine Mauer einzureissen, sagte Tusk am Freitag in Warschau. «Heute ist es an der Zeit, aufzuräumen, und das ist einer der Gründe dafür, dass wir uns gemeinsam für diese Veränderungen entschieden haben.»