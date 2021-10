0,7 Prozent mehr Lohn in der Netzinfrastruktur-Branche

Die Gesamtlohnsumme in der Netzinfrastruktur-Branche steigt 2022 um 0,7 Prozent. Darauf haben sich die Sozialpartner geeinigt. Die Lohnerhöhung soll auch ein Zeichen gegen den Fachkräftemangel in der Branche setzen. In dem Bereich sind gut 4000 Arbeitnehmende beschäftigt.