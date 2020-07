108 neue Covid-19-Infizierte innert 24 Stunden gemeldet

(Ergänzt mit letzten fünf Abschnitten zu Tracing-App und deren Nutzung im Ausland.) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag innerhalb eines Tages 108 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden - mehr als doppelt so viele wie am Vortag.