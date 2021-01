1MDB-Skandal kostet Goldman-Chef 10 Millionen Dollar an Gehalt

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ihrem Vorstandschef David Solomon wegen der Korruptionsaffäre um den malaysischen Staatsfonds 1MDB einen grossen Teil seines Jahresgehalts abgezogen. Der Top-Manager büsst 10 Millionen Dollar (8,2 Mio Euro) seiner Bezüge für 2020 ein, wie in der Nacht auf Mittwoch aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorging. Am Hungertuch nagen wird Solomon deshalb allerdings nicht, mit 17,5 Millionen Dollar fällt sein jährliches Gehaltspaket immer noch recht üppig aus.