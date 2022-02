2000 Menschen demonstrieren in Basel gegen Krieg

Auch in Basel ist es am Samstag zu einer Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine gekommen. Auf dem Barfüsserplatz kamen rund tausend Personen zusammen, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete. Und auf dem Weg Richtung Clara- und Messeplatz wuchs der Demonstrationszug nach Angaben der Polizei auf rund 2000 Teilnehmende an.