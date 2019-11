"Jede Mauer ist ein Versuch, sich von den realen Problemen abzuschotten, anstatt sie zu lösen", erklärte der 88-Jährige in einem schriftlich geführten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. Hart ging Gorbatschow mit US-Präsident Donald Trump ins Gericht: Die Entscheidung der USA, den Abrüstungsvertrag INF über nukleare Mittelstreckenraketen aufzukündigen, sei "nicht die Arbeit eines großen Geistes" gewesen, sagte der Friedensnobelpreisträger.

Er sei besorgt über den Zustand der Beziehungen zwischen den USA und Russland und vor allem über den mangelnden Dialog in der Rüstungskontrolle, sagte Gorbatschow, der aufgrund gesundheitlicher Probleme öffentliche Auftritte meidet. Er selbst hatte den als historisch geltenden INF-Vertrag mit dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan verhandelt und 1987 unterzeichnet. E

s dürfe keine neuen Mauern geben, die Differenzen zwischen Ost und West formalisierten, warnte er. Eine Neuauflage des Kalten Krieges erwarte er aber nicht. "Es gibt keinen ideologischen Kampf zwischen Russland und dem Westen." Stattdessen sehe er wirtschaftliche Verbindungen, Bewegungsfreiheit, Kommunikation und kulturelle Konvergenz. "Ich bin überzeugt, ein neuer Kalter Krieg kann verhindert werden."

Im Westen sehr viel populärer als in der Heimat

Seinen Anteil am Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 unterstrich Gorbatschow. "Ich denke, ich verdiene dafür Anerkennung", erklärte er und erinnerte sich an den Herbst vor 30 Jahren. "Zu der Zeit waren 380'000 unserer Soldaten auf dem Gebiet der DDR, ihnen wurde befohlen, in ihren Kasernen zu bleiben." Ein "unglaublich komplexer Prozess" sei deshalb "ohne Blutvergießen" verlaufen.

"Die Geschichte entwickelte sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit", schrieb Gorbatschow. "In den Städten der DDR versammelten sich Menschenmengen und brachten ihre Meinungen zum Ausdruck. Und es wurde klar, dass sich die Dinge in Richtung Wiedervereinigung sehr viel schneller entwickeln würden als irgendjemand erwartet hätte."

Gorbatschow hatte bereits vor dem Fall der Mauer einen Abzug der sowjetischen Truppen aus Osteuropa in Aussicht gestellt und mehrfach betont, er werde sich nicht in die inneren Angelegenheiten der DDR einmischen. Nach dem Fall der Mauer stimmte er der Wiedervereinigung Deutschlands sehr schnell zu.

Er war der letzte Generalsekretär der sowjetischen KPdSU und bis zur Auflösung der Sowjetunion 1991 deren Präsident. Nach seinem Rückzug als Politiker verbrachte Gorbatschow viel Zeit auch in Deutschland. Russland hat er nach eigenen Angaben aber nie dauerhaft verlassen. Im Westen ist er allerdings sehr viel populärer als in seiner Heimat, weil er für den Zusammenbruch der Sowjetunion und die sich daran anknüpfende Wirtschaftskrise in Russland verantwortlich gemacht wird.

(Reuters)