370 neue Coronavirus-Infizierte innerhalb von 24 Stunden

Am Sonntag waren 292 Fälle und in den Tagen davor bereits jeweils deutlich über 300 Fälle gemeldet worden.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 42'763 laborbestätigte Ansteckungen, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch weiter mitteilte.

Im Vergleich zum Vortag kam es laut den aktuellen Zahlen innerhalb von 24 Stunden zu neun weiteren Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4559 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesfälle wegen Covid-19 blieb im Vergleich zum Vortag unverändert bei 1727.

Mehr als 16'000 Tests innert einem Tag

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'039'741 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 16'538 neue Tests gemeldet. Bei 4,9 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich nach Angaben des BAG 1745 Personen in Isolation und 4962 Menschen standen unter Quarantäne. Unter anderem wurde ein Mitglied des bernischen Grossen Rats in Quarantäne versetzt, wie Ratspräsident Stefan Costa am Mittwoch bekannt gab.

Zusätzlich in Quarantäne waren 10'578 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern. Diese Zahlen werden laut BAG mindestens am Mittwoch und Freitag aktualisiert.

Fast 1,6 Millionen App-Nutzer

Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer der SwissCovid App lag am Dienstag wie an den beiden Tagen zuvor bei 1,59 Millionen, wie der entsprechenden Webseite des Bundesamtes für Statistik (BFS) am Mittwoch zu entnehmen war. Vor einer Woche wurden noch 1,48 Millionen Nutzer verzeichnet.

In der App können Infizierte einen sogenannten Covid-Code eingeben, mit dem alle anderen App-Nutzer alarmiert werden, die sich in den vergangenen Tagen während mehr als 15 Minuten in der Nähe der infizierten Person aufgehalten hatten. Gemäss der Website wurden am Montag - der neusten Angabe - 54 solcher Codes eingegeben. Einen Höchststand hatte es am vergangenen Donnerstag mit 81 eingegebenen Codes gegeben.

(AWP)