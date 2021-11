45 Staaten wollen Agrarsektor nachhaltig umbauen

Auf der Weltklimakonferenz in Glasgow haben sich 45 Staaten dazu verpflichtet, schnell mehr Geld und Anstrengungen in den Naturschutz zu stecken und ihre Landwirtschaft umweltfreundlich und nachhaltig umzubauen. Dies hat am Samstag die britische Regierung mitgeteilt, die dem Treffen der etwa 200 Staaten in Schottland vorsitzt. Sie wies darauf hin, dass etwa ein Viertel der klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen weltweit aus der Agrar- und Forstwirtschaft und anderen Formen der Landnutzung stammen. Daher müsse die Art und Weise, wie wir Nahrung anbauen und konsumieren, dringend reformiert werden - zumal der Bedarf weiter steige.