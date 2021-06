Die britische Notenbank hat am Mittwoch ihre neue 50-Pfund-Note in Umlauf gebracht. Auf den überwiegend in rosa gehaltenen Scheinen ist der Computer-Pionier Alan Turing (1912-1954) abgebildet. Turing ist vor allem für seinen Beitrag zur Entschlüsselung von Nachrichten bekannt, die im Zweiten Weltkrieg vom deutschen Kriegsgegner mit den Enigma-Maschinen codiert wurden. Fortan konnten die Briten bei dessen Kommunikation unbemerkt mitlesen.