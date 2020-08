66 neue Covid-19-Infizierte innert 24 Stunden

(Meldung um weitere Angaben des BAG ergänzt, folgt Zusammenfassung am Nachmittag.) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Montag 66 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus innert eines Tages gemeldet worden. Das sind halb so viele als noch am Vortag.