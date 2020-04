70'000 Hotel- und Gastronomiebetrieb vor Insolvenz in Deutschland

In Deutschland könnten wegen der Coronavirus-Krise dem Branchenverband Dehoga zufolge 70'000 Hotel- und Gastronomiebetriebe Pleite gehen. Den gut 223'000 Betrieben der Branche gingen bis Ende April rund zehn Milliarden Euro an Umsatz verloren, sagte Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges der "Bild am Sonntag".