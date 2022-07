750 Soldaten bei Militärübung von Finnland, Grossbritannien und USA

Bei einer Militärübung in Finnland haben Soldaten des künftigen Nato-Mitglieds gemeinsam mit Einheiten aus den USA und Grossbritannien trainiert. Insgesamt nahmen 750 Soldaten an der viertägigen Übung "Vigilant Fox" (Wachsamer Fuchs) teil, darunter 150 britische Mitglieder von Heer und Luftwaffe, wie das Verteidigungsministerium in London am Samstag mitteilte. Die britischen Truppen, die ansonsten im Nato-Mitgliedsland Estland stationiert sind, seien mit Chinook-Hubschraubern ins westfinnische Niinisalo geflogen worden.