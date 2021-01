Der japanische Autoriese Toyota hat in den USA wegen jahrelanger Verstösse bei Emissionsberichten eine millionenschwere Strafe aufgebrummt bekommen. Das Unternehmen zahle im Rahmen eines Vergleichs zur Beilegung eines zivilrechtlichen Verfahrens 180 Millionen Dollar, teilte das Justizministerium am Donnerstag in Washington mit.