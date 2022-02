Afrikanische Union fordert Ständigen Sitz im Sicherheitsrat

Mit der Forderung nach einem Ständigen Sitz für Afrika im UN-Sicherheitsrat hat am Samstag in Äthiopien ein Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) begonnen. "Mehr als sieben Jahrzehnte nach Schaffung der Vereinten Nationen bleibt Afrika ein Juniorpartner ohne bedeutenden Input oder eine tragende Rolle innerhalb des Systems", kritisierte Äthiopiens Premierminister Abiy Ahmed als Gastgeber in der Hauptstadt Addis Abeba.