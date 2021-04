Agentur: Opec+ will wieder mehr Öl fördern

Das Ölkartell Opec und seine zehn Partnerländer wollen nach Angaben der russischen Agentur Interfax wieder mehr Öl fördern. Für die Monate Mai, Juni und Juli werde die aus 23 Staaten bestehende Öl-Allianz Opec+ ihre Produktion steigern, vereinbarten laut Interfax die Energieminister der Länder bei einer Online-Konferenz am Donnerstag. Im Mai und Juni sollen 350 000 Barrel (je 159 Liter) am Tag mehr gefördert werden als aktuell. Im Juli solle die Steigerung mehr als 400 000 Barrel am Tag betragen.