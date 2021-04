Hoffnungen auf steigende Unternehmensgewinne und Kursanstiege von Aktien der Halbleiterbranche haben der Börse in Japan am Freitag Auftrieb verschafft. In Tokio schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,58 Prozent höher bei 29'854 Punkten und erreichte damit ein Zwei-Wochen-Hoch. Der breiter gefasste Topix-Index legte um 0,71 Prozent zu. Auch die chinesischen Börsen legten zu. Der Shanghai Composite Index notierte 0,5 Prozent fester. In Hongkong ging es rund zwei Prozent aufwärts.

"Wir treten in eine Phase ein, in der sich der Aktienmarkt aufgrund des starken Gewinnwachstums erholt, selbst wenn die Zinsen steigen. Diese Phase wird schliesslich zu einem überhitzten Markt führen, aber so weit sind wir noch nicht", erklärte Masayuki Kubota, Chefstratege bei Rakuten Securities. Für gute Stimmung sorgte auch das zwei Billionen Dollar schwere Konjunkturprogramm von US-Präsident Joe Biden. Ein weiterer Lichtblick waren die Automobilhersteller, die zusätzliche Unterstützung durch den Rückgang des Yen in den vergangenen Wochen erhielten.

(Reuters)