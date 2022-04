Michael J. Wilson, Stratege bei der US-Grossbank Morgan Stanley warnt davor, dass der breite US-Aktienindex S&P 500 kurz vor einem drastischen Rückgang steht. Denn die Anleger hätten angesichts der Angst vor einer Rezession und einer aggressiven Straffung durch die US-Notenbank Fed Schwierigkeiten, Zufluchtsorte zu finden.

"Angesichts der Tatsache, dass defensive Aktien jetzt teuer sind und wenig absolutes Aufwärtspotenzial bieten, scheint der S&P 500 bereit zu sein, sich dem anhaltenden Bärenmarkt anzuschliessen", so die Morgan Stanley-Strategen in einer Mitteilung vom Montag.

"Der Markt ist zu diesem Zeitpunkt so durchwühlt, dass nicht klar ist, wo die nächste Rotation stattfinden wird. Unserer Erfahrung nach bedeutet dies in der Regel, dass der Gesamtindex kurz vor einem starken Rückgang steht und fast alle Aktien im Gleichschritt fallen”, prognostizierten die Strategen.

Der breite Aktienindex S&P 500 Index verliert seit drei Wochen in Folge an Boden und sank am Freitag auf den niedrigsten Stand seit Mitte März, da die Anleger aus Angst vor einer raschen Straffung der Geldpolitik und deren Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum aus Risikopapieren flüchteten. Die Befürwortung aggressiver Massnahmen zur Eindämmung der Inflation durch den Fed-Vorsitzenden Jerome Powell veranlasste die Händler dazu, in den nächsten vier Sitzungen der Bank, Zinserhöhungen um jeweils einen halben Prozentpunkt einzupreisen.

Die Strategen von Morgan Stanley sagten, dass eine schnell straffende Fed "direkt in die Zähne einer wirtschaftlichen Verlangsamung blickt". Und obwohl eine defensive Positionierung seit November gut funktioniert habe, sehen die Strategen kein weiteres Aufwärtspotenzial für diese Aktien, da ihre Bewertungen bereits gestiegen sind.

Gleichzeitig sagten die Strategen, dass die defensiven Eigenschaften von Large-Cap-Pharma- und Biotech-Aktien diese zu beständigen Outperformern in einem Umfeld von sich verlangsamendem Gewinnwachstum bei Unternehmen, sinkender Konjunktur-Barometer und einer strafferen Geldpolitik mache.

"Da die US-Wirtschaft in eine späte Phase des Konjunkturzyklus eintritt und sich das Wirtschafts- und Gewinnwachstum für die Gesamtwirtschaft und den Markt verlangsamt, glauben wir, dass die defensiven Eigenschaften von Pharma/Biotech die politischen Bedenken überwiegen und die relative Performance nach oben treiben werden", schreiben sie.

(Bloomberg)