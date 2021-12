Alle Zürcher Spitäler voll belegt - Verlegung nicht mehr möglich

Am Dienstag hätten Patienten, die auf die Intensivstation müssten, einfach kein Bett mehr zur Verfügung gehabt, sagte Peter Steiger, stellvertretender Direktor des Instituts für Intensivmedizin am Universitätsspital, am Mittwoch gegenüber Radio SRF1.

"Wie alle anderen Spitäler waren auch wir voll belegt." Man habe die Patienten also auch nicht auswärts in ein anderes Spital verlegen können. "Es war wirklich schlimm", sagte Steiger.

Aktuell liegen 177 Covid-Patientinnen und -Patienten im Kanton Zürich im Spital. Diese Zahl hat sich innerhalb eines Monats mehr als verdoppelt. 42 sind gemäss jüngsten Zahlen der Zürcher Gesundheitsdirektion auf der Intensivstation, 24 am Beatmungsgerät.

(AWP)